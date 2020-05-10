رياضة | نجم يوفنتوس في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع نجم يوفنتوس الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مصادر إيطالية، إن برشلونة توصل لاتفاق مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس على توقيع عقد مدته 4 سنوات.

وأضافت "يتبقى لإتمام الصفقة، اتفاق برشلونة ويوفنتوس لدمج لاعبين آخرين في الصفقة، وبيانيتش نفسه أكد لمسؤولي البارسا رغبته في الانضمام للفريق الكتالوني".

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وأوضحت الصحيفة أن "يوفنتوس طلب بعض اللاعبين من برشلونة لاتمام الصفقة"، مشيرة إلى "احتمال أن يكون الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة".

وكان بيانيتش قد حاول الرحيل الصيف الماضي عن يوفنتوس، لكن إدارة النادي رفضت وتمسكت باستمراره، وحاليا لا تمانع في رحيله عن الفريق، في ظل وجود اهتمام كبير به من تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

يُذكر أن الدوري الإسباني متوقف منذ مارس الماضي، حين كان برشلونة متربعا على الصدارة عندما تم تعليق البطولة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

أما يوفنتوس فيتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن يتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب وباء كورونا.