رياضة | الشرطة الإنجليزية تطلب تأجيل عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الإنجليزية تطلب تأجيل عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب كبار رجال الشرطة في إنجلترا من مسئولي رابطة المحترفين الإنجليزية تأجيل خطة عودة الدوري الإنجليزية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وتزعم معظم التقارير أن رابطة البريميرليج حسمت قرار عودة المباريات يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل على ملاعب محايدة وبدون جمهور.

وقال دافيد جاميسون، مفوض الشرطة في ويست ميدلاندز (إحدى المناطق التي ستستضيف مباريات البريميرليج)، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "إقامة المباريات في الملاعب المحايدة تؤدي أيضًا إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا".

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وأضاف: "أتفهم أن الناس يريدون استئناف كرة القدم، لكن السلامة يجب أن تأتي أولاً".

وتابع: "لا أستطيع رؤية أن هناك طريقة لإقامة المباريات دون مخاطر كبيرة، ماذا يحدث إذا حضر الآلاف من المشجعين؟ كيف سيمكن للشرطة فرض التباعد الاجتماعي؟ كيف يمكن أن يفرقوا بين المجموعات المتنافسة؟".

وواصل: "حتى لو لم يحضر المشجعون، على الشرطة أن تكون في حالة الاستعداد..الضباط الذين يعملون معي يقومون برعاية المواطنين، ويحتاجون التركيز على ذلك".