رياضة | مفاجأة.. الأهلي يستعد لخطف نجمي النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يستعد لخطف نجمي النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي الفترة القادمة لخطف نجمي نادي النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع كل من وجدي كشريدة وكريم العريبي نجمي نادي النجم الساحلي في الصيف القادم.

وكانت العديد من التقارير الصحفية التونسية قد أشارت إلى وجود رغبة لدى نادي النجم الساحلي للإستغناء عن خدمات كشريدة والعريبي في الصيف بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وينتظر الأهلي القرار النهائي لنادي النجم الساحلي ليبدأ في التفاوض مع كشريدة والعريبي وإقناعهم بالانضمام إلى النادي الأحمر.