رياضة | فينجر: نهاية أسطورتي ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فينجر: نهاية أسطورتي ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال أن حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أوشكت على الانتهاء، متوقعا أن يكون خليفتهما نيمار وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال فينجر: "لم نر أبدا لاعبين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو يمكنهم صنع كل شيء في أي موقف صعب، لكنني أعتقد أن عهدهم يقترب من نهايته".

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وأضاف: "كلاهما يلعب في باريس سان جيرمان، ولكن لم يتم ضمان مستقبلهما في الفريق أو فرنسا لأنهما محط اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ".