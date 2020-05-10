اخبار الرياضه

رياضة | فينجر: نهاية أسطورتي ميسي ورونالدو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فينجر: نهاية أسطورتي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال أن حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أوشكت على الانتهاء، متوقعا  أن يكون خليفتهما وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وقال فينجر: "لم نر أبدا لاعبين مثل ميسي وكريستيانو رونالدو يمكنهم صنع كل شيء في أي موقف صعب، لكنني أعتقد أن عهدهم يقترب من نهايته".

Advertisements

 

وأضاف: "كلاهما يلعب في باريس سان جيرمان، ولكن لم يتم ضمان مستقبلهما في الفريق أو فرنسا لأنهما محط اهتمام أندية كبرى مثل وبرشلونة ".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا