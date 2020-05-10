الامارات | “طبيب الغلابة” يكشف عن سر نجاح محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن “طبيب الغلابة” يكشف عن سر نجاح محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الدكتور محمد مشالي المعروف بـ “طبيب الغلابة” في مصر عن سر نجاح هداف فريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، في ملاعب كرة القدم الأوروبية، والغريب أنه لم يكن السبب من وجهة نظر الطبيب المصري مهارة اللاعب أو أهدافه وإنما سبب أخر.

وكان الطبيب محمد مشالي حديث الساعة عندما رفض مساعدة غيث في برنامج “قلبي إطمأن” راضياً بتواجد في حي شعبي لخدمة الفقراء من المصريين بكشف 10 جنيهات فقط، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع الطبيب المصري وبمجرد أن أعلن أنه زملكاوي فقام نادي الزمالك المصري بتكريم الطبيب بإعطائه عضوية شرفية له ولعائلته في نادي الزمالك مدى الحياة.

وأثناء حديث النجم الزملكاوي السابق طارق يحيي مع الطبيب المصري في وقت التكريم كشف الطبيب المصري عن سر تفوق اللاعب المصري محمد صلاح في ملاعب كرة القدم وفريقه المفضل أوروبياً.

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وأكد محمد مشالي أن سر تفوق اللاعب المصري هو الأخلاق وقال: “محمد صلاح لاعب محترم ومتميز وشرف مصر ونفتخر به، إضافة إلى أنه يحافظ باستمرار على لياقته البدنية”.

وعن فريقه المفضل أوروبياً قال الطبيب المصري أنه يحب فريق ليفربول الإنجليزي.

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