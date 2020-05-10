الامارات | تعرف إلى موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح رئيس نادي ليون الفرنسي إلى موعد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا التي توقفت منذ أكثر نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جين ميشيل اولاس رئيس ليون أن فريقه الفرنسي سيواجه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال يوم السابع من أغسطس المقبل.

وأوضح في تصريحات لشبكة «ار تي ال» التليفزيونية مساء أول من أمس: «المباراة أمام يوفنتوس تم تأكيد موعدها يوم السابع من أغسطس في تورينو بدون جمهور».

وإذا صحت تصريحات اولاس فإن مباراة الإياب ستقام بعد خمسة أشهر من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليون على أرضه بهدف دون رد.

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