شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يكشف سبب حزنه من جلسة لجنة التخطيط لتجديد تعاقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه بسبب عقد جلسة بينه وبين لجنة التخطيط بالنادي، لتجديد تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين قبل حوالي شهر.

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته على قناة «أون تايم سبورت»: «كنت اعتقد أن التجديد كان سيكون مثل كل مرة، أذهب للتوقيع على العقود وينتهى الأمر».

وأكمل: «هذه المرة الجلسة كانت مع لجنة التخطيط، وأنا قلت لهم أنا لست في حاجة لمثل هذه الجلسة، لأني شعرت أن الموضوع كان كبيرًا.. كنت حزين من تلك الجلسة، كانوا يشعرون أن الأمر جلل، على الرغم أنهم إذا اتصلوا بي لكي أوقع على العقود سأذهب مثل كل مرة».

وتابع :«كابتن الخطيب كلمني ذات مرة قال لي روح لسيد عبدالحفيظ، لكي توقع على عقود التجديد، وفعلت ما أمرني به، ولكن في هذه المرة شعرت أن الأمر مختلف».

واختتم: «من الممكن أن اللجنة أرادت ترضيتنا بعد تأخير تجديد عقودنا، خصوصًا وأن التجديد كان يجب أن يكون مبكرًا بشكل أكبر، ولكن بشكل عام أنا كنت أشعر أن هذا لم يحدث معي من قبل».

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