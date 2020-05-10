حفل إفطار «العميد» بالمنيا عنوان لـ«الوحدة الوطنية» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد حسن، عميد لاعبي كرة القدم في العالم وقائد منتخب مصر الأسبق، على إقامة حفل الإفطار السنوي الذي يقام بمنزله بمدينة مغاغة، بحضور زملائه من اللاعبين والمدربين وأصحابه من أبناء المركز.

وأطلق الحضور هذا العام على حفل الإفطار «الوحدة الوطنية» في ظل تواجد لاعبين من الأقباط وهم كابتن مصر السابق أشرف يوسف، واللاعب ميرون صبحي، أحد لاعبي أندية الدوري الممتاز السابقين.

وحرص «حسن» هذا العام على أن تكون المقاعد متباعدة، حفاظا على صحة المشاركين، وتنفيذا لتعليمات الصحة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وقال أشرف رياض، محامي العميد ومدير أعماله، أن اللقاء سنوي وأقيم هذه المرة بشكل محدود وبمقاعد متباعدة حفاظا على الصحة العامة، حيث التقطت الصور التذكارية بين الحضور .

وقال إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي مغاغة والعدوة: «شرفت أن أكون في ضيافة عميد لاعبي العالم الصقر كابتن أحمد حسن بحضور حفل الإفطار في حضور مسؤولين التدريب والإدارة ولاعبى كرة القدم بمغاغة».

وحرص «الصقر» على التقاط الصور التذكارية بطريقة السيلفي مع المشاركين، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة الشهر الكريم، داعيا المولي عز وجل أن يذهب الوباء والغلاء عن مصر والعالم .

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حفل إفطار الكابتن أحمد حسن عنوان لـ« الوحدة الوطنية» في المنيا

حفل إفطار الكابتن أحمد حسن عنوان لـ« الوحدة الوطنية» في المنيا

حفل إفطار الكابتن أحمد حسن عنوان لـ« الوحدة الوطنية» في المنيا

حفل إفطار الكابتن أحمد حسن عنوان لـ« الوحدة الوطنية» في المنيا

حفل إفطار الكابتن أحمد حسن عنوان لـ« الوحدة الوطنية» في المنيا