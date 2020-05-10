شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد لتحصين «ماني» ضد إغراءات ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتحصين نجمه السنغالي ساديو ماني بعقد جديد من أجل قطع الطريق أمام إغراءات ريـال مدريد الإسباني، الذي يبدو مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب.

وحسب موقع «فوتبول إنسايدر»، سيقدم ليفربول عقدًا جديدًا لـ«ماني» من أجل الاستمرار مع الريدز لسنوات قادمة، إذ ادعى الموقع أن العقد الجديد قد يحافظ على اللاعب في قلعة أنفيلد حتى اعتزاله.

ويتألق النجم السنغالي، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من ساوثهامبتون قبل قرابة 4 سنوات، إذ ساهم في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مشاركة مع زميله المصري محمد صلاح والجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال.

وشارك «ماني» في 38 مباراة هذا الموسم بقميص الريدز في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 18 هدفًا بواقع 14 في الدوري الإنجليزي وهدفين في السوبر الأوروبي ومثلهما في دوري الأبطال، كمان صنع 12 هدفًا بواقع 9 في الدوري وهدفين في دوري الأبطال وهدفًا وحيدًا في كأس العالم للأندية.