شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد لتحصين «ماني» ضد إغراءات ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتحصين نجمه السنغالي ساديو ماني بعقد جديد من أجل قطع الطريق أمام إغراءات ريـال مدريد الإسباني، الذي يبدو مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب.
وحسب موقع «فوتبول إنسايدر»، سيقدم ليفربول عقدًا جديدًا لـ«ماني» من أجل الاستمرار مع الريدز لسنوات قادمة، إذ ادعى الموقع أن العقد الجديد قد يحافظ على اللاعب في قلعة أنفيلد حتى اعتزاله.
ويتألق النجم السنغالي، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من ساوثهامبتون قبل قرابة 4 سنوات، إذ ساهم في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مشاركة مع زميله المصري محمد صلاح والجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال.
وشارك «ماني» في 38 مباراة هذا الموسم بقميص الريدز في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 18 هدفًا بواقع 14 في الدوري الإنجليزي وهدفين في السوبر الأوروبي ومثلهما في دوري الأبطال، كمان صنع 12 هدفًا بواقع 9 في الدوري وهدفين في دوري الأبطال وهدفًا وحيدًا في كأس العالم للأندية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
8,964
-
تعافي
2,002
-
وفيات
514
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يستعد لتحصين «ماني» ضد إغراءات ريـال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.