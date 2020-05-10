شكرا لقرائتكم العميد ينشر صورة مع ست الحبايب ويعلق : رحمك الله يا أمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد حسام حسن نجم منتخب مصر الاسبق ذكريات والدته الراحلة عبر حسابه على تويتر حيث نشر صورة تجمعه وشقيقه ابراهيم حسن مع ست الحبايب وعلق قائلا : "رحمك الله يا أمى" ، ويتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع .

بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 )



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كان حسام حسن قد تحدث عن تولى تدريب الأهلي، مؤكدًا إنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا إنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

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تابع حسام حسن: "كنت سعيد جدًا بدخولى النادى الأهلي فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلي هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

أضاف: "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلي كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".

أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق، إنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

أضاف حسام حسن خلال حواره فى برنامج "ملعب أون تايم": "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".