شكرا لقرائتكم قفشة يوجه رسالة حب وتقدير لرجال الشرطة على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر خلالها لاعب القلعة الحمراء، برفقة رجال الشرطة فى الشارع تقديراً لدورهم المؤثر فى حماية الوطن .

ويبحث نجوم الكرة عن أى وسيلة للتسلية للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب تفشى وباء كورونا، مترقبين عودة قريبة للدورى المصرى والنشاط الرياضي.

ويواصل قفشة تدريباته اليومية فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى، لاسيما أن السويسرى رينيه فايلر وضع برنامجا غذائيا للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى وأخصائى التغذية، لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.