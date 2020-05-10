شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يغازل زوجته : ألف سلامة عليكى يا قلبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاولمبى، زوجته عبر حسابه على انستجرام بعد تعرضها لأزمة صحية حيث نشر صورتهما معاً وعلق قائلا : " ألف سلامة عليكى ياقلبى".

وكان محمد صبحي قد احتفل بزفافه مؤخراً مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أدى إلى إبقاء الملايين حول العالم في منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.



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على صعيد آخر، تنتظر إدارة الزمالك عقد جلسة مع المدرب الفرنسى لحسم هوية المرشحين للانضمام إلى الفريق، خاصة أن الإدارة البيضاء قد وضعت عدد من الشروط لصفقات الموسم المقبل، على رأسها أن يكون الاختيارات وفقًا لرؤية كارتيرون بعد الاستقرار حول تجديد التعاقد معه.

ومن المقرر أن يقدم الفرنسى كارتيرون مقترحاته المختلفة لإدارة النادى حول ذلك الملف بعدما وضع فى حساباته بعض المرشحين للانضمام إلى الفريق وبدائلهم وذلك لتقديم للإدارة البيضاء للعمل نحو ضمهم فى الموسم الجديد، إلا أنه لم يكشف عن هويتهم حفاظا على سير المفاوضات التى سيتم إجراءها من جانب إدارة الزمالك.

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وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد قرر وضع سقفا ماليا للتعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها لتدعيم الفريق فى الموسم القادم، حيث ترفض إدارة قلعة ميت عقبة الدخول فى مزايدات حول الصفقات خاصة إن النادى الأبيض يمتلك بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وترى إدارة الزمالك أن وضع سقف للصفقات سيؤدى إلى توفير ملايين بجانب دعم الفريق الأبيض بأفضل صورة مع إمكانية إدخال بعض المعارين فى الصفقات لتقليل التكلفة المالية لها فى ظل امتلاك النادى لعدد كبير من اللاعبين المعارين بالأندية الأخرى.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.