شكرا لقرائتكم اليوم .. استئناف جلسة مناقشة اللائحة الجديدة لإتحاد الكرة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الأحد اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى جلسة مناقشة اللائحة الجديدة التي يتم صياغتها وفقا لتأكيدات رئيس اللجنة ، حيث أنه تم الاستقرار على وضع عدة بنود و جارى إستكمال و عرض باقى البنود .

ومن جانبه أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة تأجيل اجتماع مجلس إدارة الإتحاد لمناقشة الموقف المالى إلى الأربعاء بدلاً من اليوم .

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وتدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى شهر يونيو المقبل لتغيير بعض بنود لائحة الاتحاد، حيث أن اللجنة المؤقتة بصدد صياغة بنود اللائحة لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، ومن ثم الدعوة للجمعية العمومية.

وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .