الامارات | نيمار يستعد لتوجيه ضربة موجعة إلى باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يستعد لتوجيه ضربة موجعة إلى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب البرازيلي نيمار جونيور يستعد لخوض حرباً أخرى مع باريس سان جيرمان، من أجل الذهاب إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشرت على غلافها الرسمي: "نيمار قال لا لباريس سان جيرمان ونعم لبرشلونة".

وأكدت الصحيفة الكاتالونية أن نيمار سيبدأ حرباً أخرى مع النادي الباريسي برفض تخفيض راتبه، وسوف يطلب مغادرة ملعب بارك دي برانس في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويترقب برشلونة تحركات اللاعب في السوق لاقتراح صفقة تبادلية على سان جيرمان.

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