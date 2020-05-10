شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أرسنال: «أليسون» هو الأفضل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى حارس نادي أرسنال الإنجليزي بيرند لينو على نظيره البرازيلي أليسون بيكر، حارس نادي ليفربول مؤكدًا أنه الأفضل في البريميرليج.

وقال «لينو»، في حوار مع إذاعة Soccer AM عن الحارس الأفضل في الدوري الإنجليزي: «بالنسبة لي هو أمر واضح، إنه أليسون».

وأضاف: «هو جيد في كل شئ وأرقامه أيضًا جيدة للغاية، لقد لعب عدد من المباريات الكبيرة مع ليفربول وبالنسبة لي إنه أمر واضح، هو أفضل حارس مرمى الآن».

وتابع الحارس الألماني: «ليفربول استقبل أقل عدد أهداف بين جميع الفرق الأخرى في البريميرليج هذا الموسم، وأليسون وراء هذا الإنجاز بشكل كبير».