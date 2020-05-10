شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب تشيلسي السابق: «زياش» يمكنه النجاح في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يسبر جرونكيار، لاعب تشيلسي السابق، ثقته في نجاح النجم المغربي حكيم زياش في الدوري الإنجليزي بعد توقيعه لتشيلسي من أجل ارتداء قميص البلوز بداية من الموسم القادم.

وأوضح «جرونكيار»، في حوار لموقع «جول» العالمي: «زياش كان أحد الذين لفتوا الأنظار في الموسمين الماضيين رغم أنه لم يكن من أبناء أكاديمية أياكس، أنت تحتاج لاعبين مثله وأعتقد جميع أندية القمة نظرت إلى زياش وتسائلت إذا كان جيدًا بما يكفي للعب لها».

وأضاف الدنماركي: «هو لاعب رائع وأعتقد مع تشيلسي سيدخل مباشرة في التشكيل الأساسي، هو صفقة جيدة، كذلك علينا أن نرى الإمكانيات الحقيقية لكريستيان بوليسيتش كذلك، هو سيصبح لاعبًا عظيمًا أيضًا، لذا هذه أشياء ننتظرها من تشيلسي».

ولفت لاعب البلوز السابق إلى أن التأقلم في الدوري الإنجليزي «هو تحد ذهني أكثر من أي شئ آخر، عندما تلعب لأياكس أو فينورد أو إيندهوفن فأنت في فرق تهيمن على الاستحواذ وتخلق الفرص وتسجل الكثير من الأهداف في جميع الأوقات، كما أن هناك مساحات أكثر بكثير أيضًا، أما في البريميرليج فمنحنى التعلم ليس موجودًا، عليك أن تنتج من اليوم الأول، الدوري الإنجليزي أكثر قوة بدنية وأسرع، كما أنه بالمقارنة بالوقت الذي لعبت فيه، فهو الآن أكثر مهارة، لديك الكثير من اللاعبين الموهوبين وكل فريق لديه لاعبين مهاريين رائعين وهو ما يجعل الأمور أسهل».