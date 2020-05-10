اخبار الرياضه

القادسية يجدد عقد مدربه الاسباني لموسمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القادسية يجدد عقد مدربه الاسباني لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

اعلن نادي القادسية ​الكويت​ي عن تجديد عقد الاسباني ​بابلو فرانكو​ مدرب الفريق لمدة موسمين وذلك في تغريدة على حساب النادي الرسمي على موقع " تويتر " .

Advertisements

ويحتل القادسية المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الكويت قبل توقف النشاط بسبب فيروس مع تبقي 4 جولات على ختام الدوري .

كذلك اعلن القادسية عن تجديد عقد حارسه المخضرم ​خالد الرشيدي​ البالغ من العمر 33 عاما لمدة 5 مواسم حتى 2025 .

وكان النادي قد اعلن الشهر الماضي عن تمديد عقد المحترف الاردني ​عدي الصيفي​ لموسم اضافي والنيجيري جيمس اوكوسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القادسية يجدد عقد مدربه الاسباني لموسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا