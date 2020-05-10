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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القادسية يجدد عقد مدربه الاسباني لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
اعلن نادي القادسية الكويتي عن تجديد عقد الاسباني بابلو فرانكو مدرب الفريق لمدة موسمين وذلك في تغريدة على حساب النادي الرسمي على موقع " تويتر " .
ويحتل القادسية المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الكويت قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا مع تبقي 4 جولات على ختام الدوري .
كذلك اعلن القادسية عن تجديد عقد حارسه المخضرم خالد الرشيدي البالغ من العمر 33 عاما لمدة 5 مواسم حتى 2025 .
وكان النادي قد اعلن الشهر الماضي عن تمديد عقد المحترف الاردني عدي الصيفي لموسم اضافي والنيجيري جيمس اوكوسا.
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