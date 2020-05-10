القادسية يجدد عقد مدربه الاسباني لموسمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

اعلن نادي القادسية ​الكويت​ي عن تجديد عقد الاسباني ​بابلو فرانكو​ مدرب الفريق لمدة موسمين وذلك في تغريدة على حساب النادي الرسمي على موقع " تويتر " .

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ويحتل القادسية المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الكويت قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا مع تبقي 4 جولات على ختام الدوري .

كذلك اعلن القادسية عن تجديد عقد حارسه المخضرم ​خالد الرشيدي​ البالغ من العمر 33 عاما لمدة 5 مواسم حتى 2025 .

وكان النادي قد اعلن الشهر الماضي عن تمديد عقد المحترف الاردني ​عدي الصيفي​ لموسم اضافي والنيجيري جيمس اوكوسا.