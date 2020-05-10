- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يسعى لضم الارجنتيني دي باول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي لاتسيو يرغب في الحصول على خدمات نجم نادي أودينيزي الايطالي والدولي الارجنتيني رودريغو دي باول خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للاتسيو سيموني إنزاغي أخبر المدير الرياضي تاري برغبته في الحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما من أجل تدعيم صفوفه وليكون بديلا للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في حال رحيله.
وكان دي باول قد أعرب عن أمله في تصريح سابق باللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في إشارة إلى نيته الرحيل عن أودينيزي.
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يسعى لضم الارجنتيني دي باول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.