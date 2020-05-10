لاتسيو يسعى لضم الارجنتيني دي باول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​لاتسيو​ يرغب في الحصول على خدمات نجم نادي ​أودينيزي​ الايطالي والدولي الارجنتيني ​رودريغو دي باول​ خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للاتسيو سيموني إنزاغي أخبر المدير الرياضي تاري برغبته في الحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما من أجل تدعيم صفوفه وليكون بديلا للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في حال رحيله.

وكان دي باول قد أعرب عن أمله في تصريح سابق باللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في إشارة إلى نيته الرحيل عن أودينيزي.