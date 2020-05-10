شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يدخل على خط ضم رودون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​مانشستر يونايتد​ يتطلع الى التفوق على جاره اللدود ​مانشستر سيتي​ والحصول على خدمات لاعب نادي سوانسي جو رودون الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، واضافت الصحيفة انه وبناء على توصيات لاعب اليونايتد السابق ​ريان غيغز​ فأنه يجري التحضير لتقديم عرض لسوانسي للحصول على خدمات رودون مقابل 20 مليون باوند، في وقت اظهر السيتي اهتماماً في اكثر من مناسبة باللعب الويلزي الذي لم يشارك مع منتخب بلاده حتى الان سوى باربع مباريات فقط.





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