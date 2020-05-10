لجنة الحكام في اتحاد الكرة السعودي تتمسك بتقنية "VAR"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 طالبت لجنة الحكام الرئيسية ب​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ مسؤولي الاتحاد باستمرار تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في الملاعب السعودي في حال اتخاذ قرار استئناف مباريات ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​.

واشارت مصادر لصحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام ردت إلى اتحاد القدم بخطاب أوضحت فيه أن لديهم 42 حكماً "18 حكم ساحة و24 حكماً مساعداً"، لديهم رخصة حكم الفيديو المساعد، وجاهزون لقيادة المباريات حال استئناف الدوري. كما وافقت لجنة الحكام على تطبيق قرار مجلس ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ “IFAB” الذي أعلنه بالسماح بإجراء 5 تبديلات لكل فريق عند استئناف المباريات لمساعدتهم على التأقلم بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.

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