شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينغر: ليفربول بطل الدوري الانجليزي بنظر الجميع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 اكد المدير الفني السابق لنادي ارسنال الفرنسي ​ارسين فينغر​ الى ان نادي ​ليفربول​ هو بطل ​الدوري الانكليزي الممتاز​ في اذهان جميع من تابع بطولة الموسم الحالي، حيث اشار فينغر الى ان المدير الفني الالماني ​يورغن كلوب​ سيظهر وكأنه فاز باللقب حتى وان انتهى الموسم على الشكل الحالي.

في وقت يتفوق ليفربول على جميع فرق الدوري الانكليزي الممتاز خلال الموسم الحالي وهو الذي نجح بخلق فارق وصل الى 25 نقطة مع اقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي الذي يحتل مركز الوصافة، علماً ان لقب الدوري الانكليزي غاب عن ليفربول منذ العام 1990.

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