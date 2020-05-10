الحكومة الايطالية تحدد شرطها للموافقة على إستئناف الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية ان الحكومة الايطالية مُنفتحة على فكرة إستئناف ​الدوري الايطالي​ في الفترة المقبلة في حال كانت التقارير التي ستعرضها اللجنة الفنية والعلمية تسمح بإعادة النشاط الكروي.



وكانت الحكومة الايطالية قد وافقت على عودة التمارين الفردية في الرابع من أيار، من ثم التمارين الجماعية في الـ18 منه.

ولفتت الشبكة إلى انّ الحكومة في الوقت نفسه، نبهت الإتحاد الايطالي وإشترطت عليه بأنها ستقوم بإيقاف الدوري فورًا في حال تم إكتشاف حالة واحدة من اللاعبين مصابا ب​فيروس كورونا​.