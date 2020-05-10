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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الايطالية تحدد شرطها للموافقة على إستئناف الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية ان الحكومة الايطالية مُنفتحة على فكرة إستئناف الدوري الايطالي في الفترة المقبلة في حال كانت التقارير التي ستعرضها اللجنة الفنية والعلمية تسمح بإعادة النشاط الكروي.
وكانت الحكومة الايطالية قد وافقت على عودة التمارين الفردية في الرابع من أيار، من ثم التمارين الجماعية في الـ18 منه.
ولفتت الشبكة إلى انّ الحكومة في الوقت نفسه، نبهت الإتحاد الايطالي وإشترطت عليه بأنها ستقوم بإيقاف الدوري فورًا في حال تم إكتشاف حالة واحدة من اللاعبين مصابا بفيروس كورونا.
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