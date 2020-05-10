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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيغالي يُشعل الصراع بين 5 اندية اماراتية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
تسعى 5 أندية إماراتية هي الشارقة وكلباء والوصل وبني ياس والظفرة لضم الارجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة السابق الذي استغنى مؤخرا عن خدماته بعد 7 سنوات في صفوفه بسبب عدم قدرته على دفع راتبه في ظل انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الكروي.
وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية الى ان الصراع على اللاعب كونه يتمتع بميزتين الأولى أنه سيتم قيده في خانة اللاعب المواطن لحصوله على الجنسية الاماراتية مؤخرا والثانية أنه هداف وخطورته كبيرة على مرمى المنافسين حيث نجح هذا الموسم مع الوحدة في تسجيل 15 هدفا وصنع خمس تمريرات حاسمة، خلال 19 مباراة بالدوري.
وأضافت ان تيغالي ( 35 عاما) وضع بعض الشروط للموافقة على العروض منها الحصول على مليونين ونصف المليون يورو كراتب سنوي مع التوقيع على عقد لمدة عامين.
وكشفت الصحيفة ان الاندية بدأت مفاوضاتها مع تيغالي لتعديل بعض هذه الشروط .
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