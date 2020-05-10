شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثة لاعبين من ريال بيتيس اصيبوا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان فحوصات فيروس ​كورونا​ لثلاثة من لاعبي نادي ​ريال بيتيس​ اتت ايجابية، في وقت تستعد اندية ​الدوري الاسباني​ الى العودة الى التمارين خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع ان تنطلق مباريات الدوري الاسباني في العشرين من شهر حزيران القادم، على ان يجري الانتهاء من ما تبقى من مباريات خلال خمسة اسابيع.

واضافت الصحيفة ان الفحوصات للاندية الاسبانية اسفرت عن ظهور ست حالات من اصل فحوصات اجريت للاعبي الصف الاول في الفرق العشرين في اسبانيا.

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