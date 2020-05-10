الايراني ساردار ازمون هدف لنابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية ان نادي ​نابولي​ الايطالي يرغب في الحصول على خدمات مهاجم نادي زينيت الروسي والدولي الايراني ​ساردار أزمون​ Sardar Azmoun خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى انّ البارتينوبي سوف يسعى لضم صاحب الـ25 عامًا ليكون بديلا للبلجيكي دريس ميرتينز المتوقع رحيله عن الفريق نهاية الموسم بعد إنتهاء عقده.

ولفتت الصحيفة إلى ميزات ازمون الذي يتمتع ببنية جسدية قوية ويمتاز بالكرات الرأسية، حيث شارك في 50 مباراة مع منتخب إيران مسجلا 32 هدفا.