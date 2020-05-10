شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الزمالك يتوج بالنسخة رقم 14 لكأس مصر بثلاثية نظيفة فى شباك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 10 مايو 1935 ، توج نادى الزمالك بطلا لكأس مصر النسخة رقم "14" بعد الفوز على الاهلى بثلاثية دون رد ، سجلها محمد حسن حلمى " زامورا"، وأسماعيل السمكرى، وسيد مرعى.

إلتقيا القطبان للمرة السابعة فى مسابقة كأس مصر، وللموسم الخامس على التوالى، وللمرة الرابعة فى المباراة النهائية ، كان الأهلى قد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة المصرى البورسعيدى فى نصف النهائى بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما جاء صعود الزمالك " المختلط آنذاك" عن طريق بوابة الاتحاد السكندرى بثلاثية أهداف مقابل هدف.

دخل الاهلى مباراة نهائى كأس مصر وهو صاحب الرقم القياسى آنذاك بالفوز بالبطولة برصيد "6" ألقاب ليتواجد فى المباراة النهائية للمرة العاشرة مع الزمالك المتوج بأول ألقاب البطولة، ووصيف النسخة الأخيرة، فى التواجد السادس للفريق فى المباراة النهائية.

مثل الزمالك: يوسف اللبان، على شعير، على كاف، حسين الفأر، مختار فوزى، أحمد سليمان "هندنبرج"،سيد مرعى، مصطفى كامل طه،أسماعيل السمكرى، قدرى مصطفى، محمد حسن حلمى.

بينما كان تشكيل الأهلى يضم كلا من : عزيز فهمى، كامل مسعود، أمين شعير، وجيه الكاشف، عمر شندى،عبد السميع لطفى، محمود أمام، حسين حمدى، محمود مختار التتش، لبيب محمود، هانى كامل.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

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وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الأسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.