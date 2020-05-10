شكرا لقرائتكم كورونا وقطاعات الناشئين يؤثران على سوق انتقالات اللاعبين فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتأثر سوق انتقالات اللاعبين المقبل سلبيًا وبشكل ضخم بسبب الأثار التى ستنجم عن أزمة انتشار فيرس "كورونا" فى مصر وجميع أنحاء العالم، حيث ستدفع تلك الأزمة جميع الأندية للحد من نفقاتها وعدم الاصراف ببذخ فى شراء لاعبين لتدعيم الصفوف قبل الموسم الكروى الجديد، الأمر الذى سيؤدى لرقود فى سوق الانتقالات مع التأثير على أسعار اللاعبين وهبوطها بشكل حاد عن المواسم الماضية.

وبالفعل بدأت بعض الأندية وتحديدًا قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى العودة لـ"مناجم" الأبطال، وعادوا لإلقاء نظرة على قطاعات الناشئين التى سبق وخرج منها العديد من نجوم الساحرة المستديرة، لاسيما وأن أزمة "كورونا" ستجعل الأندية تُقلص مصروفاتها وتنظر لقطاعات الناشئين لتدعيم الصفوف بدلاً من شراء اللاعبين "الجاهزين".



4 مواهب وجوكر جديد مرشحين لتدعيم صفوف الأهلى

أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي رغبته فى تصعيد عدد من لاعبى قطاعات الناشئين تمهيدًا للاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، ورشح عمرو أنور المدير الفني لفريق شباب الأهلي عدداً من المواهب في فريقه، التي تستطيع التصعيد للفريق الأول وتمثيل إضافة فنية جيدة لفايلر، بخلاف الصفقات التي من المنتظر أن يبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي.

وأكد عمرو أنور لـ"الخليج 365" أن معظم عناصر الفريق تستطيع اللعب للفريق الأول بعد تقديمهم موسم استثنائي، مختصاً بالذكر 5 أسماء سيكون لهم شأن كبير في الكرة المصرية وفقاً لتقديراته الفنية، وهم محمد فخري صانع الألعاب، عبد الرحمن مانو لاعب وسط مدافع، فارس طارق ظهير أيمن، عادل زينهم مساك وأخيراً محمد شكري وهو لاعب جوكر يُجيد اللعب في أكثر من مركز منهم المساك والظهير الأيسر والجناح الأيسر.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى اجتماعًا مؤخراً مع عمرو أنور، لمناقشة التقرير الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم، والذى توج بلقب بطولة دورى الجمهورية للشباب.

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وناقش الخطيب الإيجابيات والسلبيات التى تتعلق بتقرير المدير الفنى عن الموسم المنقضى، وأبرز العقبات التى واجهت الفريق خلال مشواره، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاته بخصوص تطوير كافة النواحى الخاصة بالجهاز الفنى واللاعبين للمرحلة المقبلة.

وقدم عمرو أنور، خلال الاجتماع، تقريرًا شاملًا إلى رئيس الأهلى عن أبرز العناصر الموجودة بالفريق، وتقييمًا شاملًا لكافة عناصر الفريق، إلى جانب استعراض ما أسفر عنه التواصل مع الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية بخصوص فريق الشباب.



كارتيرون يضع خطة الاعتماد على ناشئى الزمالك فى الموسم الجديد

كشف طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، خطة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، والتى من المقرر أن يعتمد عليها فى الموسم الكروى الجديد من أجل التغلب على رحيل بعض اللاعبين.

وقال "إيدر": "كارتيرون طلب تقريرًا عن المواهب في فرق الناشئين من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة".

أضاف يحيى: "حاليًا نجهز تقريرًا عن أفضل المواهب في فرق الناشئين وأعتقد في الموسم المقبل سيتم الاستعانة بخمسة لاعبين من فريق 99 للانضمام للفريق الأول في ظل خروج لاعبين للإعارات في أندية أسوان وطنطا والإنتاج الحربي".

تابع طارق يحيى :"كارتيرون حصل على فكرة جيدة عن الناشئين حيث سبق وأن تابع عدد من اللاعبين".