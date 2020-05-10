شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى في رسالة غامضة : الأصحاب بالمواقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر حكمة عبر حسابه على انستجرام قائلا : " الأصدقاء بالمواقف وليس بالسنين حقيقة ستدركها يوماً ما".

ويواجه أحمد الشناوى أزمة حاليًا بخصوص انتقاله لأحد أندية الدورى المحلى، حيث ارتبط اسم الحارس بالأندية الكبرى بعدما خاض تجربة ناجحة مع الزمالك، ثم انضم لصفوف بيراميدز، وفى الوقت الحالى سيجد صعوبة فى اللعب لأحد القطبين "أهلى أو زمالك" نظرًا لاكتفاء كل منهما بحراس مرماه، الأمر الذى سيضع الشناوى فى مأزق.



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فى الوقت الحالى تتقلص فرص انتقال أحمد الشناوى بين ناديين هما المصرى البورسعيدى والإسماعيلى، حيث يرغب كل فريق منهما فى تدعيم مركز حراسة المرمى، وأقترح بعض مسئولى الفريق البورسعيدى فكرة عودة الشناوى لـ"بيته" خاصة وإنه من أبناء المصرى، إلا أن ضخامة المقابل المادى الذى سحصل عليه الحارس حاليًا فى بيراميدز قد يحول بين ذلك، كما يبحث الدراويش عن حارس مرمى مميز لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، إلا أن المقابل المادى سيكون عائق، وهنا يصبح الخيار للاعب إما أن يوافق على خوض تلك التجارب فى مصر على أمل استعادة مستواه والعودة من جديد على الساحة ومن ثم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، أو التغريد بعيدًا عن الدورى المصرى والخروج لأحد الفرق الخليجية.

وكان مصدر مقرب من الشناوى كشف أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث له عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.

وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامى، الذى حصل على وعد باللعب أساسياً، خاصة أن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قرارًا بالرحيل عن الأهلي.