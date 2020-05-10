شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب الكاف بـ 5 ملايين جنيه متأخرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب النادي الأهلي، من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صرف مكافآة الصعود للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد تأخر الكاف في تسديد المبلغ منذ منتصف مارس الماضي وأرسل الأهلي خطاباً للإتحاد الأفريقي للحصول على 300 ألف دولار أي ما يقرب 5 مليون جنيه .

ولم يحصل الأهلي على مكافآة دور الأربعة بعدما تخطي عقب صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لذا خاطب الأهلي الأتحاد الافريقي للحصول على هذا المكافآة بعدما ضرب المارد الأحرم موعداً مع الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة.

وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

Advertisements

وتم تأجيل مباراتي دور نصف النهائي بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله منذ شهرين تقريباً.

على صعيد آخر، رفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.