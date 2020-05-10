شكرا لقرائتكم آخر كواليس قضية كهربا مع الزمالك أمام فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سوف يقوم بحجز الشكوى الخاصة بالنادى فى قضية كهربا خلال الأيام المقبلة، لإصدار قرار بشأنها بعد الحصول على رد من كافة الأطراف فى القضية.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغإلى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث ألفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الآنتقالات الشتوية الماضية. ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع ألفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم حيث قام بالآنتقال إلى أفيش البرتغإلى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى ألفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغإلى والقلعة الحمراء.

وتابع المصدر ذاته إن الاتحاد الدولى عقب حجز الشكوى سوف يحدد يوما من أجل عقد جلسة لإصدار حكما بتلك القضية، بعدما لجأ نادى الزمالك إلى المحامى الإيطإلى سلفاتورى تشيفإلى فى قضية كهربا بدلا من البرتغإلى برناردو بالميرو خشية وجود أى علاقة بين المحامى البرتغإلى ونادى أفيش البرتغإلى الذى قام بضم كهربا قبل انتقاله إلى الأهلى.

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وعمل سلفاتورى تشيفإلى، محامى الزمالك فى قضية كهربا مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطإلى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى وحرص تشيفإلى على التواصل مع مسئولى الزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسئولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسئولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغإلى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وجاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخألفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسئولو الزمالك على ألفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسئولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحإلى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

ويتولى "تشيفإلى" ملف قضية كهربا فى الزمالك، وينتظر مسئولو القلعة البيضاء ألفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة تتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى ألفيفا للتحقيق وألفصل فيها، ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال ألفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغإلى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث ألفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الآنتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع ألفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم حيث قام بالآنتقال إلى أفيش البرتغإلى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى ألفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغإلى والقلعة الحمراء.