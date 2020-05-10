شكرا لقرائتكم حسني عبدربه يحذر من أكاونت مضروب باسمه على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى حسنى عبد ربه كابتن الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق تدشينه حساب جديد على موقع التواصل الاجتماعى تويتر منذ ساعات قليلة ، وقال القيصر لـ "الخليج 365" : " صفحة منسوبة تحمل اسمى وصورتى ولكنها لاتمت لى بصلة ولا امتلك حسابات على تويتر ، الحساب الوحيد الذى امتلكه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فقط".

من ناحية أخرى ، أكد حسنى عبد ربه أن وسائل الإعلام فى الوقت الراهن على تهميش نادى الإسماعيلى، خاصة عندما تحصر الكرة فى الأهلى والزمالك وبيراميدز، وكشف حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة"، أن الإعلام لا يعلم قيمة الإسماعيلى الذى أخرج قوام منتخب مصر الذى حقق بطولات مصر الكبيرة.

وعن التقدير، قال حسنى عبد ربه، أنه لم يأخذ حقه من الإسماعيلى ولا اتحاد الكرة، مؤكدا أنه الوحيد اللى لعبت 104 مباريات دولية من خارج الاهلى والزمالك، وعندما حصلت على جائزة أفضل لاعب لم أحصل على كلمة شكر حتى من الإدارة.

وحكى حسنى عبد ربه موقفا صعبا قائلا: يوم ما كملت 100 مباراة دولية أخويا طارق جاب قميص الـ100 من خارج النادى علشان أتصور به داخل الإسماعيلى دون أى تحرك من الإدارة.

وعن اعتزاله، قال لاعب الإسماعيلى السابق: "أخذت قرار اعتزالى فى لحظة، لأننى وجدت أشياء كثيرة تغيرت معي، ولم أندم على هذا القرار لأنه لم يكن هناك أحد يساعدني، وتم سحب صلاحيات كثيرة منى كقائد للفريق".

وأكمل: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى كان له فضل كبير على من وقت توليه إدارة النادي، وجاء بفكره وكان يقلل عقود اللاعبين ولكن يعطيهم المبلغ المتفق عليه، وتنازلت عن 3 ملايين جنيه وحصلت على مليون ونصف، لأن كل ما يهمنى هو حب الجماهير".

وأردف: "إبراهيم عثمان كان يعتمد على فى إقناع اللاعبين بخفض عقودهم بعدما كانت عالية جدًا، ولا ياخذون أموالهم، فقلل عقودهم وأعطاهم كل المبلغ الذى تم الاتفاق عليه".

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وتابع: "كنت قريبًا من مجلس الإدارة بسبب ذلك، لأننى قمت بهذا الدور مع اللاعبين، وسبب توقيع عقوبات على الإسماعيلى من قبل الاتحاد الدولى هو ضم لاعبين (عمال على بطال)".

وواصل: "بعد ذلك بدأ دورى فى النادى يُهمش، وكنت أعانى بسبب اللعب مع لاعبين صغار لا يعرفون قيمة الإسماعيلي".

وأكد حسنى عبد ربه: أن العثمانيين أبعدونى عن الإسماعيلى علشان عارفين شعبيتى ومش عاوزين حد أعلى منهم.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال عبد ربه: أدرس حاليا خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة إذا وجدت أنى سوف أفيد فى أى مكان يتواجد فيه.

وعن كواليس توقيعه للنادى الأهلى عام 2004، قال القيصر: إنه بعد هبوط نادى ستراسبورج قررت العودة وكلمت يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى علشان أرجع فأغلق السكة فى وشى رغم أن عقدى انتهى، وكان لازم ارجع علشان التنجيد فاضطررت للتوقيع للأهلى بعد مكالمة محمود الخطيب".

وأكد القيصر، وعندما عودت إلى مصر علمت أن يحيى الكومى رفع قضية لأنه يريد عودتى للإسماعيلى بعد غضب الجماهير فقمت بإعادة مقدم التعاقد مع الاهلى ورجعت لبلدى، مؤكدا أنه لم يحدث أى تهديد لى أو أسرتى كما زعم البعض وقتها.

وأضاف حسنى عبد ربه: أنه لم يتمنى فى يوم من الأيام الانتقال للأهلى أو الزمالك، عكس كل اللى الناس بتقوله، أنا بحب بلدى وأخلصت لها والانتماء أهم من الأموال.