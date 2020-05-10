شكرا لقرائتكم رمضان صبحى وتريزيجيه وساسى مطلوبين في الدوري التركى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت بوصلة الأندية التركية صوب اللاعبين المصريين أو حتى المحترفين فى الايجيبشن ليج خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أشارت بعض التقارير التركية وجود رغبة من بعض الأندية التركية للتعاقد مع الثلاثى رمضان صبحى قائد المنتخب الاولمبى وصانع ألعاب هيدرسفيلد تاون الانجليزى المعار للأهلى ومحمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف في أستون فيلا الانجليزى والتونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*رمضان صبحى



كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى بشكتاش أبدى اهتمامه بضم رضمان صبحى، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزى والمعار للنادى الأهلى لنهاية الموسم الجارى، بعدما استفسرت الإدارة عن اللاعب من زميله فى المنتخب الوطنى محمد الننى المعار من أرسنال إلى النادى التركي.

وقالت صحيفة "ينياكيت" التركية، إن اسم رمضان صبحى طُرح على إدارة بشكتاش لضمه فى الموسم المقبل، على هامش خطة النادى لضم لاعبين جدد، وفقًا لميزانية النادى الجديدة التى تم تخفيضها بسبب أزمة كورونا التى ألحقت بالنادى خسائر اقتصادية فادحة.

وأصبح رمضان صبحى هدفًا للأندية التركية فى الفترة الأخيرة، بعدما أبدى قاسم باشا أيضًا رغبته فى ضم اللاعب الذى يعد من أبرز لاعبى الدورى المصرى فى الوقت الحالى وتوج مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر الماضى بالقاهرة.

*تريزيجيه



انضم فريق طرابزون سبور التركى إلى سباق التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى، بعدما سبق وأبدى كل من بشكتاش وجالطة سراى رغبتيهما فى ضم الجناح المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال موقع "ينياكيت" التركى، إن طرابزون، الذى يرغب فى بناء فريق قوى بالموسم الجديد، وضع محمود تريزيجيه ضمن قائمة المطلوبين على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة عن الصفقة المحتملة إنها ستكون ذات تأثير قوى فى الدورى التركى، خاصة أن تريزيجيه سبق له الظهور بشكل مميز مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا فى الصيف الماضي.

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وخاض تريزيجيه تجربة احترافية فى الدوري التركي بوقت سابق وتحديدا بقميص نادى قاسم باشا قبل الانتقالات للدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا، لكن أصبح اسم النجم المصرى فى الفترة الأخيرة مرتبطا بالعديد من الأندية الكبرى فى الدوري التركي وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وشارك تريزيجيه في 31 مباراة بقميص أستون فيلا الإنجليزى خلال الموسم الحالى 2019-2020 الذى توقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

*فرجانى ساسى



دخل النجم التونسي فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، دائرة اهتمامات نادى ملطية سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة " ينياكيت" التركية، أن نادى ملطية سبور، يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك، فرجانى ساسى، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض.

أضافت الصحيفة أن، النادى التركى، سوف يفتح باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد معه، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021.

كان الزمالك، قد تعاقد مع ساسي، قبل موسمين، قادما من صفوف النصر السعودي، ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

واستبعد مسؤولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض وفرجانى ساسى لديهما رغبة متبادلة فى استمراره ضمن بقلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وأن اللاعب يتحدث بشكل دائم مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويتواصل أيضًا مع الجهاز الفنى للتأكيد حول خوضه التدريبات المنزلية بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية