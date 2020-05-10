شكرا لقرائتكم نائب رئيس غزل المحلة : لا أعلم كيف كان أسامه نبيه مدربا للمنتخب بهذه العقلية؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن حسام عزو نائب رئيس غزل المحلة هجوماً نارياً ضد أسامة نبيه نجم الزمالك والمدرب العام لمنتخب مصر الأسبق، مؤكداً أنه لايصلح لتدريب أى نادى أو منتخب مصر بعد تصريحه المشين.

وقال عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت : " هناك ثورة عارمة بين جماهير غزل المحلة ومجلس إدارة النادى ضد أسامة نبيه بعد تصريحاته المشين "

وأضاف عزو : "لا أتفهم أن أسامة نبيه يبرر موقفه بأنه دعابة ، دعابة إيه فى مباراة مهمة ، يعنى ايه تحرم فريق يوصل للنهائى ، كان ممكن نوصل ونلاعب بلدية المحلة فى المباراة النهائية ويكون كأس مصر وقتها محلاوى"

وتابع نائب غزل المحلة : " لا أتصور أن اسامة نبيه كان مدرباً لمنتخب مصر ، كيف مدرب بهذه العقلية يكون قدوة للناشئين واللاعبين ويتحكم فى قرارات منتخب عريق مثل منتخب مصر ، أسامة نبيه أهدر أهدافاً أيضاً فى مباراة غزل المحلة مع الزمالك فى الذهاب والتى انتهت بالتعادل السلبى "

ويضيف حسام عزو : "سنتقدم بشكوى ضد أسامة نبيه لإتحاد الكرة ولو لم يتخذ الاتحاد قرارا حاسماً سنكمل خطوات أخرى فى هذا الشأن ، لابد من اتخاذ قرار بأن أسامة نبيه لايدرب منتخب او نادى أخر ، كما لابد أن يرد المبالغ التى حصل عليها من غزل المحلة مصاحبة بالتعويض أيضاً"

وتابع نائب رئيس غزل المحلة : "اسامة نبيه بيقول فى بيان اعتذاره أنه كان سبباً فى أحسن فترات غزل المحلة كروياً وعشان كدا بقوله لو متعرفش تاريخنا دور وأسأل ، غزل المحلة نادى عريق من قبلك وبعدك ، كان لازم تبقى مخلص للنادى الذى تلعب له وهذا لم يحدث"

واعتذر أسامة نبيه لجماهير ومجلس إدارة نادى غزل المحلة عن التصريحات التى أدلى بها مؤخرا لقناة اون تايم سبورت، والتى قال فيها إنه أثناء مشاركته فى مباراة الزمالك والمحلة فى قبل نهائى كأس مصر، تعمد إضاعة الفرص ولم يلعب من أجل الفوز نظرا لعشقه وانتمائه للزمالك.

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وقال نبيه فى فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أقول لشعب المحلة كل سنة وأنتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، أعتذر لكم عن تصريحاتى فى قناة اون تايم سبورت، للأسف تصريحاتى كانت مجرد دعابة ولكنها قلبت بجد وتحولت لأزمة كبيرة دون قصد".

وتابع: "لعبت للمحلة 4 شهور من أهم فترات حياتى وقدمنا نتائج مميزة وقدمت كل ما أملك دون تراخى، لأن أخلاقى وتربيتى لا تسمح بالتهاون أو الخيانة، ونجحنا فى أن نصبح رابع الدورى ونصل لقبل النهائى الكأس، وأتمنى قبول اعتذارى".

فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وقال أسامة نبيه ، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وجاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.

وقررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة، حيث إن هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر، والتى يديرها الاتحاد المصرى، مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبيةو الجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك، وسوف نوالى السادة مشجعى النادى و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله، والله ولى التوفيق".