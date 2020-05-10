قصىة هدف.. شيكابالا يحرز أول أهدافه مع الزماك أمام المحلة فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، فى الإعلان عن موهبته مبكرا داخل القلعة البيضاء عندما أحرز أول اهدافه مع الفريق وهو فى 16 عاما أمام غزل المحلة في دور الـ 16، لبطولة كأس مصر 2003.
كانت مباريات كأس مصر تقام بنظام الذهاب والعودة، وفى مباراة الذهاب على استاد القاهرة، جلس شيكابالا على مقاعد البدلاء، وكان الزمالك ظل عاجزًا على فك شفرة دفاعات الغزل، ليقرر البرازيلي كابرال مدرب الزمالك آنذاك الدفع بالفهد الأسمر الصغير.
خسر الزمالك مباراة العودة في المحلة 3-2، لكنهم تأهلوا لدور ربع النهائي بقاعدة الأهداف خارج الأرض، ليلتقوا بفريق جولدي، ويتمكن شيكابالا من تسجيل هدف آخر، لكنه لم يشفع لفريقه والذى ودع البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح.
وعلى المستوى المحلي لم يلعب شيكابالا داخل مصر، إلا بقميص نادي الزمالك، باستثناء فترة قصيرة بعد عودته من الاحتراف، ارتدى خلالها قميص الإسماعيلي.
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