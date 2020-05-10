شكرا لقرائتكم خبر عن قصىة هدف.. شيكابالا يحرز أول أهدافه مع الزماك أمام المحلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، فى الإعلان عن موهبته مبكرا داخل القلعة البيضاء عندما أحرز أول اهدافه مع الفريق وهو فى 16 عاما أمام غزل المحلة في دور الـ 16، لبطولة كأس مصر 2003.

كانت مباريات كأس مصر تقام بنظام الذهاب والعودة، وفى مباراة الذهاب على استاد القاهرة، جلس شيكابالا على مقاعد البدلاء، وكان الزمالك ظل عاجزًا على فك شفرة دفاعات الغزل، ليقرر البرازيلي كابرال مدرب الزمالك آنذاك الدفع بالفهد الأسمر الصغير.

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الزمالك كان يحتاج لتحقيق الانتصار لتسهيل مهمة مباراة العودة، لكن كابرال قرر الدفع بناشئ لكن ذلك الناشئ الصغير تمكن من تسجيل هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد مراوغته لمدافعي نادي غزل المحلة، ومن ثم إسقاط الكرة في مرماهم، معلنًا عن مولد أسطورة زملكاوية سمراء ، سيتذكرها مشجعو الزمالك طوال تاريخهم.

خسر الزمالك مباراة العودة في المحلة 3-2، لكنهم تأهلوا لدور ربع النهائي بقاعدة الأهداف خارج الأرض، ليلتقوا بفريق جولدي، ويتمكن شيكابالا من تسجيل هدف آخر، لكنه لم يشفع لفريقه والذى ودع البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح.