شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ينشر صوراً من عقد قرانه على شيما صابر ويعلق: "الآن أصبحت لى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رامى صبرى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، صوراً جديدة من عقد قرانه على الإعلامية شيما صابر، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وعلق قائلاً، "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، الآن أصبحت لي".

وكان رامي صبري قد احتفل بعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر، يوم الجمعة الماضى، فى حفل عائلى جمع بعض الأصدقاء المقربين، فى ظل الالتزام بالتباعد الاجتماعي منعاً لتفشي وباء كورونا المستجد.



رامي صبري وشيما صابر



رامي صبري وشيما



رامي صبري



رامي وشيما صابر

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رامي وشيما

وتسبب وباء كورونا في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم، وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم خوفاً من تفشي الوباء.

على جانب آخر، أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي إنه يؤيد عودة الدوري الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة، قائلا :"أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا سلك نفس الطريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء:"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق، لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

وأكد طولان أن حالة اللاعبين البدنية في الوقت الحالي لا تتعدى 10%، مشيرا إلى أن الأندية تحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى يعود لاستئناف النشاط والمباريات".

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.