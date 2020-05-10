شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عصام الحضري يسقط فى فخ مقلب فيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، مع الفنانة فيفي عبده التي نجحت في الإيقاع بالسد العالي بأحد المقالب.وعلق الحضري على الفيديو قائلاً "حظك يا فوفا انك حبيبي".

كما نشر السد العالي صورة جديدة عبر انستجرام وعلق عليها "الأيام الصعبة هي التي تصنعك.



عصام الحضري

واختير الحارس الدولى المصرى السابق عصام الحضرى في وصافة قائمة أفضل 20 حارسا فى تاريخ أفريقيا، حسب ما نشره موقع sport.le360 المغربى، وجاء الحضرى فى المركز الثانى بقائمة أحسن حارس أفريقى على مر العصور، وراء طوماس نكونو، حارس السابق للمنتخب الكاميرونى، والذى تألق بشكل لافت فى مونديالى 1990 و94.

واحتل المركز الثالث بروس كروبلار حارس منتخب زيمبابوى يليه فى المركز الرابع والخامس الكاميرونيان جوسيف أنطونى بيل وإدريسا كاميني فيما احتل المغربي بادو الزاكي المركز السادس، وجاء فينسنت إنياما النيجيري في المركز السابع وأندري أونا الكاميروني ثامنا ونصر الدين دريد الجزائري تاسعا والتونسي شكري الواعر عاشرا.

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عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.