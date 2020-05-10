شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا وصالح جمعة أبطال فيلم صاحب صاحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صداقة ثنائى الأهلى صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" تزداد يوما بعد يوما، خاصة فى الأيام الأخيرة فى ظل ظهورهما مع بعضهما بصفة دائمة.

صداقة صالح جمعة وكهربا جمعتهما من قبل انضمام الأخير للنادى الأهلى، ولكنها أصبحت أكثر قوة بعد انتقاله لصفوف القلعة الحمراء .

ويواصل ثنائى الأهلى صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا تدريباتهما فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب وباء كورونا المستجد.

ونشر كهربا مؤخرا فيديو عبر حسابه الشخضى على موقع إنستجرام، خلال أدائه التدريب فى صالة الجيم برفقة صالح جمعة، على أنغام الموسيقى.

ويحرص ثنائى الأهلى على التواصل بشكل مع بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة سواء بالإفطار سوياً أو خوض التدريبات.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح قوة صداقة صالح جمعة و كهربا فى الصور التالية :