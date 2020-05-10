عمر السومة يطلق سهامه على المتخاذلين في المنتخب السوري

انتقد مهاجم أهلي جدة السعودي “عمر السومة” عدد من لاعبي المنتخب السوري، واتهمهم بالتسبب في الخروج المروع من كأس أمم آسيا الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة مطلع عام 2019، رافضًا تسمية أولئك الذين تهاونوا في حق الشعب السوري الذي علق آمالاً عريضة على تلك البطولة بعد الأداء المذهل في تصفيات مونديال روسيا.

وتذيل المنتخب السوري جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم آسيا 2019 برصيد نقطة يتيمة حققها من تعادل سلبي مع أضعف فرق المجموعة “منتخب فلسطين” في الجولة الأولى.

وتلقى فريق نسور قاسيون هزيمتين متتاليتين أمام الأردن (2/صفر) ثم أمام أستراليا في الجولة الأخيرة بنتيجة (2/3)، ليودع بخفي حنين.

وكسر عمر السومة صمت دام أكثر من سنة على ما جرى لبلاده في البطولة التي دخلها كمُرشح أول بعد الأداء المذهل الذي قدمه في تصفيات كأس العالم قبل عدة أشهر من انطلاقها.

وقال السومة لقناة سما “ظننت أن فراس الخطيب فرح بخروجنا من كأس آسيا فلم يقف جوار اللاعبين، لكنني كُنت مخطيء في حكمي عليه، فراس أخ وصديق”.

Advertisements

وأضاف “يوجد العديد من اللاعبين لعبوا من أجل أنفسهم وللشهرة خلال كأس آسيا، وعدم تأديتهم بروح الجماعة أدى إلى تلك النتائج. هل يُمكن تسميتهم؟ لا أود ذكر أسمائهم، لكنهم يتحملوا مسؤولية الخروج بهذا الشكل السيء لأن كل همهم كان الشهرة فقط”.

المدرب الأجنبي؟ فكرة فاشلة

يعتقد عمر السومة الذي يعتلي حاليًا صدارة هدافي تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 7 أهداف، أن فكرة الاستعانة بمدير فني أجنبي في المنتخب السوري قد أثبتت فشلها، الأمر الذي قد يؤثر على علاقته بالمدرب التونسي الجديد “نبيل معلول”.

وتولى نبيل معلول المسؤولية قبل أيام قليلة من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب كرة القدم في مقتل لمدة شهرين.

وأوضح السومة “المدرب الأجنبي فكرة أثبتت فشلها، والمدير الفني السابق للمنتخب فجر إبراهيم كان أفضل من أيمن الحكيم، وكنت أرغب في استمراره لفترة طويلة، لكن على أي حال الأداء جيد جدًا حاليًا والجمهور يشعر بالرضى عما نقدمه”.

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022، برصيد 15 نقطة، متفوقًا على المنتخب الصيني صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط واضحة.