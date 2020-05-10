عمر السومة يُغضب الأهلي بغزل مثير للغريم “الهلال” !

أثار هداف أهلي جدة السعودي ونجم منتخب سوريا “عمر السومة” جدلاً واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عندما قرر التغزل بشكل مثير للجدل في بطل دوري أبطال آسيا “الهلال” الذي يتصدر حاليًا مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عمر السومة الذي احتفل يوم 28 مارس الماضي بعيد ميلاده الـ 31، بدا عليه الندم لعدم تمثيل الهلال خلال استضافته في برنامج “إنستا شو” على قناة سما الفضائية ليلة أمس السبت.

وقال نجم المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2022 “الأهلي طرف ثابت في المنافسة على لقب الدوري السعودي، ولكن لو كنت مع الهلال لفزت بلقب دوري أبطال آسيا بكل تأكيد لأن النادي ينافس كل سنة على البطولة”.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نهاية عام 2019 بعد فوزه على أوراوا ريدز الياباني، ذهابًا وإيابًا، ليسجل الفريق الأزرق تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، والتي شهدت تحقيقه للمركز الرابع بعد أن خسر أمام كروز آزول المكسيكي.

وسجل عمر السومة ما مجموعه 116 هدفًا في الدوري السعودي الممتاز، خلال مسيرته الطويلة مع أهلي جدة منذ عام 2014 حتى الآن، علمًا بأنه لعب 124 مباراة فقط في المسابقة.