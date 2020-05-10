عمر السومة: لا خلافات مع الاهلي ، وانتظر عرضًا أوروبيًا!

اعترف المهاجم الدولي السوري “عمر السومة” بانتظاره لعرض أوروبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لرغبته الملحة في خوض تجربة جديدة.
وأشار السومة إلى عدم وجود أية مشاكل داخلية مع إدارة أهلي جدة السعودي تُعيق استمراره مع الفريق حتى الاعتزال، إلا أنه سيقرر الذهاب إلى أوروبا حال وصل عرض مُناسب.
وحل عمر السومة ليلة أمس السبت ضيفًا على برنامج انستا شو الذي يقدمه الفنان “سيف الدين سبيعي” على قناة سما الفضائية.
وقال السومة “إذا قدم لي عرضًا مناسبًا من أوروبا سأذهب، أنا رجل صبور في الملعب، وانتظر الفرصة المناسبة دائمًا لتسجيل الأهداف”.
واستطرد هداف المنتخب السوري قائلاً “لكن الرغبة في الانتقال إلى أوروبا لا تعني وجود خلافات لي داخل الأهلي السعودي، أنا فقط لا أسكت عن الخطأ”.
وواصل “أما علاقتي مع المدير الفني برانكو إيفانكوفيتش فقد كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته”.
وكشف الهداف الحالي للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس أمم آسيا وكأس العالم عن تشجيعه لناديي تشرين والفتوة في الدوري السوري الممتاز، قائلاً “أشجع تشرين، وسبق لشقيق والدي تحقيق بطولة معهم”.
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