بايرن ميونخ يُصعد هداف كأس العالم التاريخي للفريق الأول بدءًا من الموسم المقبل

صَعد بطل الدوري الألماني “بايرن ميونخ” هداف كأس العالم التاريخي “ميروسلاف كلوزه”، الهداف السابق للفريق في مسابقتي البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا، لمنصب المدرب المساعد للمدير الفني للفريق الأول “هانسي فليك” بعد أن قضى الفترة الماضية كمدير فني لفريق الناشئين.

وغاب كلوزه عن الأضواء لبعض الوقت بعد اعتزله كرة القدم بين صفوف نادي لاتسيو الإيطالي عام 2016، لكنه وجد وظيفة في بايرن ميونخ كمدير فني لفريق تحت 17 عامًا.

وسيبدأ صاحب الـ 41 عامًا مسيرته الفنية مع النادي البافاري بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020، وهذا ما أوضحته إدارة البايرن في بيان رسمي قبل 7 أيام من استئناف النشاط الرياضي في ألمانيا بعد توقفه لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا.

وقالت إدارة بايرن ميونخ إن عقد كلوزه سوف يمتد لعام واحد فقط حتى يونيه 2021 بعد أن تم تصعيده للفريق الأول من فريق الناشئين تحت 17 عامًا.

كما أكد بايرن ميونخ أنه جرى تجديد عقد المدرب المساعد الأخر لهانسي فليك (داني رويهل) على أن ينتهي عقده الجديد في صيف 2023.

اختيار هانسي فليك

أوضح رئيس مجلس إدارة النادي البافاري (كارل هاينز رومينيجه) “سعداء للغاية لأن ميرو قرر أن يسلك هذه الخطوة من فريق الناشئين إلى الفريق الأول، إنه أنجح مهاجم ألماني خلال الـ 15 إلى الـ 20 عامًا الأخيرة، وأنا على قناعة بأن مهاجمينا سيستفيدون من وجوده كمدرب مساعد”.

وأشار كارل هاينز رومينيجه إلى أن كلوزه تقلد هذا المنصب بناء على توصية من المدير الفني للفريق، قائلاً “كلوزه كان المرشح المفضل لهانسي فليك“.

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وانهى كلوزه مسيرته مع منتخب ألمانيا عام 2014، عندما شارك أمام الأرجنتين في نهائي ملعب ماراكانا المنتهي بفوز المانشافت بهدف دون رد في الأوقات الإضافية.

وسجل اللاعب ما مجموعه 71 هدفًا خلال 137 مباراة بقميص المنتخب الالماني، ومن ضمن هذا الكم الكبير من الأهداف 16 هدفًا في كؤوس العالم كأكثر لاعب في تاريخ المستديرة استطاع تسجيل الأهداف منذ تأسيس المونديال عام 1930 لأول مرة.

من جانبه قال كلوزه “الأمر يبدو جيدًا جدًا، اتطلع بشدة لهذه المهمة، تجمعني علاقة قوية بهانسي فليك منذ سنواتنا معا في المنتخب الوطني، نثق في بعضنا البعض على المستويين الاحترافي والشخصي”.

وأكمل حديثه “بالنسبة لي هذه هي الخطوة التالية في مسيرتي كمدرب، اتمنى أن استغل خبرتي لتحقيق مساهمة مهمة في مساعدة بايرن على تحقيق أهدافنا الرياضية”.

أما فليك الذي جدد عقده مؤخرا مع بايرن ميونخ حتى 2023، فقال “من خلال خبرته كمحترف سابق في أعلى المستويات الدولية، فإن ميرو يعتبر الإضافة المثالية لجهازنا الفني”.

ويستعد بايرن ميونخ لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري الالماني مطلع الأسبوع المقبل حين يحل ضيفًا على نادي يونيون برلين.