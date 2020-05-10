الشحات يُسهل على الاهلي اتمام صفقة رمضان صبحي

يسعى النادي الاهلي للحصول على خدمات رمضان صبحي، الجناح الأيسر للفريق، بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان الاهلي قد ضم اللاعب الدولي لصفوفه على سبيل الإعارة قادما من هدرسفيلد لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، قبل أن يجدد الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفي للموسم الحالي.

وقدمت إدارة الأهلي عرضًا ماليًا كبيرًا للنادي الإنجليزي من أجل شراء بطاقة رمضان صبحي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي، حيث عرض العملاق الأحمر 5 ملايين دولار لاتمام الصفقة.

وحدد مسؤولو هدرسفيلد تاون مبلغ 6 ملايين دولار للاستغناء عن رمضان صبحي، قبل أن يبدي نادي بيشكتاش التركي اهتمامه بالحصول على خدمات الموهبة المصرية.

ويسعى هدرسفيلد لاستغلال فرصة دخول بيشكتاش على خط المفاوضات للحصول على أكبر عائد مادي ممكن نظير بيع رمضان صبحي، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت النادي، على خلفية توقف نشاط كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم.

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لماذا حسين الشحات السبب؟

بإمكان الأهلي دفع مبلغ الستة ملايين دولار، إذا اتفق مع هدرسفيلد دون أي مشاكل إدارية أمام جمهور النادي، لسابق حصوله على خدمات جناح نادي العين الإماراتي “حسين الشحات” مقابل 5 ملايين دولار، حسب ما أكدته جميع المصادر المقربة من المفاوضات آنذاك.

ويُعد رمضان صبحي أحد أبرز مواهب القارة الأفريقية حاليا، ولاعب يحتاج السويسري رينيه فايلر لاستمراره مع الفريق بشدة، في ظل عدم نجاح محمود كهربا في سد الفراغ الذي تركه اللاعب منذ اصابته، بالإضافة إلى أن النادي يمكنه الاستثمار في رمضان خلال الفترة المقبلة وبيعه بمبلغ مالي أكبر بعد عام أو عامين على الأكثر، حيث يرغب صاحب الـ 23 عامًا في استئناف مسيرته الاحترافية.

وكان رمضان قد تعرض لإصابة عضلية منذ عدة أشهر، حرمته من المشاركة مع الفريق في عدة مباريات مهمة للغاية أبرزها لقاء السوبر المحلي ضد الزمالك، بالإضافة إلى مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن الأهلي كان قد تنازل عن خدمات رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي في صيف عام 2016 مقابل 5 ملايين يورو، قبل أن يقوم ستوك ببيعه لنادي هدرسفيلد بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل 5.7 مليون يورو، وبعدها بعدة أشهر قام هدرسفيلد بإعارة اللاعب للأهلي لمدة موسم ونصف.