جدول مباريات اليوم الأحد 10-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الأحد الموافق 10-5-2020، الذي سيشهد استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى الدوري البيلاروسي في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا التي أجلت كافة المسابقات المحلية والقارية.

والبداية من بيلاروسيا، مع الدوري المحلي الذي لم يتوقف طوال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث سيشهد اليوم 4 مباريات، ابرزها مواجهة “باتي بوريسوف وسمولوفيتشي”، وتنطلق المباراة في الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى تايوان، حيث ستبدأ مباريات الجولة الخامسة من الدوري التايواني الممتاز، بمواجهة المتصدر “تاي باور” نظيره “تايشونج” في مواجهة مثيرة على صراع القمة، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى كوريا الجنوبية، وبالتحديد “استاد ستيليارد” الذي يحتضن مواجهة “بوهانج ستيلرز وبوسان آي بارك” في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ستلعب اخر مباريات الجولة الأولى بين فريقي “جانجون إف سي وإف سي سيئول”.

وبكل تأكيد هذه المباريات لن تحصل على متابعة من عشاق المستديرة الذين ينتظرون بشغف عودة الدوري الالماني الأسبوع المقبل، لكن دورنا هو اخباركم بمواعيد مباريات اليوم “يوميًا”.

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والتالي جدول مباريات اليوم الأحد 10-5-2020

مباريات الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الأولى

بوهانج ستيلرز – بوسان آي بارك. الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جانجون إف سي – إف سي سيئول. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البيلاروسي الممتاز – الجولة الثامنة

إسلوش مينسك – بلشاينا بابرويسك. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

فيتبسك – شاختار سوليغورسك. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سمولوفيتشي – باتي بوريسوف. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

دينامو بريست – دينامو مينسك. الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

مباريات الدورى التايواني الممتاز – الجولة الخامسة

تاتونج – هانج يوين. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

تاينان سيتى – نتيوبس. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

تايشونج – تاي باور. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

تايشنغ ليونز – جامعة مينغ تشوان. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدورى الكوري الجنوبي الدرجة الثانية – الجولة الأولى

بوتشون إف سي 1995 – آنسان موغونغوا. الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

آنسان جرينيرز – إف سي أنيانغ. الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جيونجنام – جيونام دراجونز. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

يمكنكم متابعة جميع مباريات الدوري البيلاروسي الممتاز عبر موقع bet365’s streaming service، اما الدوري الكوري الجنوبي فيمكنك متابعته عبر البث الحي المجاني لقناة “K LEAGUE” على موقع يوتيوب.