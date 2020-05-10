حقق منتخب الارجنتين لكرة القدم لقب كأس العالم 1978 على أرضه للمرة الأولي فى تاريخه، وذلك تحت قيادة المدير الفني “سيزار لويس مينوتي”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب الارجنتين في كأس العالم 1978.

انتصر المنتخب الارجنتيني على نظيره وصيف النسخة الماضية منتخب هولندا فى المباراة النهائية بالمونديال بنتيجة 3-1، بالأوقات الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بفضل هدفي (ماريو كيمبس)، (ودانييل بيرتوني)، بينما سجل هدف المنتخب الهولندي الوحيد اللاعب ( ديك نانينجا)، واقيمت المباراة وعلى ملعب “أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي” بمدينة بوينس آيرس الارجنتينية.

وخلال كأس العالم 1978 حقق منتخب الأرجنتين بدور المجموعات الفوز فى المباراة الاولي منتخب المجر بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة فاز منتخب التانجو على منتخب فرنسا فى المباراة الثانية، وفى المباراة الثالثة والاخيرة خسر المنتخب الارجنتيني بهدف نظيف من المنتخب الايطالي.

وفى دور النهائيات (المجموعة الثانية) من كأس العالم 1978 والتي جمعت كلا من (البرازيل، الارجنتين، بولندا، بيرو)، وصعد المنتخب الارجنتيني الى المباراة النهائية كأول المجموعة بفارق الاهداف عن منتخب البرازيل، وكانت الجولة الاخيرة بالمجموعة قد شهدت فوز البرازيل على بولندا، مما استوجب فوز الأرجنتين بنتيجة 6-0 على بيرو ليتأهلوا للمباراة النهائية.

وأثارت تلك المباراة الجدل حول وجود تلاعب في نتيجتها ورشاوي للاعبي المنتخب البيروفي، ومساومة الحكومة البيروفية على محكومين لدى الأرجنتين للإفراج عنهم وإعادتهم إلى بيرو مقابل خسارة المباراة بستة أهداف، واتهم العديد من لاعبي المنتخب البيروفي بالتلاعب، لكن أشهرهم كان حارس المرمي، و منعاً لتكرار ما حدث في هذه البطولة، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لعب المباريات المهمة كلها في وقت واحد لتجنب التلاعب في المباريات.

وكان هداف تلك النسخة من المونديال لاعب منتخب الارجنتين ونجم نادي فالنسيا الاسباني (ماريو كيمبس ) وسجل 6 أهداف، وحصل كذلك على جائزة افضل لاعب فى البطولة، اما جائزة افضل لاعب ناشئ فكانت من نصيب لاعب منتخب ايطاليا (أنتونيو كابريني).

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فيديو | أهداف منتخب الارجنتين في كأس العالم 1978

مباراة الارجنتين وفرنسا (2-1)

مباراة الارجنتين وبولندا (2-0)

مباراة الارجنتين وبيرو (6-0)

المباراة النهائية بين الارجنتين وهولندا 3-1

فيديو اهداف افضل لاعب وهداف مونديال 1978 الارجنتيني (ماريو كيمبس )

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