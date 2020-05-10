رياضة | نيمار يبدأ حربه مع باريس سان جيرمان من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيمار يبدأ حربه مع باريس سان جيرمان من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرازيلي نيمار جونيور نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حربًا مع إدارة ناديه من أجل الذهاب إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

عنونت صحيفة سبورتس الكاتالونية على غلافها الرسمي: "نيمار قال لا لباريس سان جيرمان ونعم لبرشلونة".

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وأكدت الصحيفة الكتالونية أن نيمار سيبدأ حرباً أخرى مع النادي الباريسي برفض تخفيض راتبه، وسوف يطلب مغادرة ملعب بارك دي برانس في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويترقب برشلونة تحركات اللاعب في السوق لاقتراح صفقة تبادلية على سان جيرمان.