رياضة | مفاجأة من ريال مدريد لـ"أوباميانج"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة من ريال مدريد لـ"أوباميانج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بيير أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات خلال صيف عام 2021.

وسعت إدارة آرسنال، منذ فترة، لتجديد عقد أوباميانج ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق معه بشأن ذلك، مما أدى إلى انتشار التكهنات حول مستقبله.

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وارتبط لاعب بوروسيا دورتموند السابق بأكثر من نادِ، إلى جانب ريال مدريد، مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرهم.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد منح نظيره في أرسنال مهلة لتحديد موقفها من مستقبل أوباميانج، وما إذا كانت ستوافق على رحيله إلى سانتياجو برنابيو أم لا وتنتهي هذه المدة في 15 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن النادي الملكي يريد بالفعل ضم أوباميانج ولكن الإدارة لا تستطيع الانتظار بعد منتصف الشهر المقبل لمعرفة مصير تلك الصفقة.