رياضة | صراع إنجليزي على نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي في صراع على ضم توماس مونييه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قبل بداية الموسم الجديد.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الناديين الإنجليزيين استفسرا عن إمكانية ضم توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

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إلا أن الصحيفة أضافت أن توتنهام هوتسبير، يبقى أكثر نادٍ يتحرك بجدية لضم مونييه (28 عاما)، وذلك بعد حديث دار بين جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، واللاعب البلجيكي.

لكن في المقابل، يبدو رئيس توتنهام، دانييل ليفي، غير مقتنع بضم ظهير أيمن، خاصة أنه قرر بيع كيران تريبير لأتلتيكو مدريد، لإفساح المجال أمام مشاركة سيرج أورييه بشكل أساسي.

وأكدت "ليكيب" أن توماس مونييه، لا يمانع في تجديد تعاقده مع سان جيرمان، إلا أن إدارة النادي الفرنسي لم تفاتحه في الأمر.