رياضة | رونالدو يعلن خلو ناديه من إصابات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالدو يعلن خلو ناديه من إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه ومنتسبيه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية.

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ويستعد بلد الوليد لاستئناف تدريباته غدًا الاثنين وسط إجراءات احترازية صارمة.

وقال رونالدو خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق اليساندرو دل بييرو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات يوم الإثنين".

وأضاف "في الاسبوع الأول ستكون التدريبات فردية متضمنة بعض الأعمال البدنية ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".