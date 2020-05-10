رياضة | رغم توقف النشاط الرياضي.. زيادة في أجر كارتيرون بقيمة مرتفعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رغم توقف النشاط الرياضي.. زيادة في أجر كارتيرون بقيمة مرتفعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولي نادي الزمالك زيادة القيمة المالية في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، بعد تجديد عقده لمدة موسم واحد قادم.

ويحصل كارتيرون من القلعة البيضاء حاليًا على مبلغ 74 ألف دولار في الشهر الواحد، وتقرر زيادة المبلغ إلى 110 ألف دولار، يحصل عليهم المدرب الفرنسي بشكل شهري.

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وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء الزمالك استقر على تجديد تعاقد كارتيرون لمدة موسم جديد، بعد نجاحه مع الفريق الأبيض منذ التعاقد معه خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونجح كاتيرون مع الزمالك بعد التعاقد معه خلفًا للصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني السابق للزمالك، في التتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المحلي خلال شهر فبراير الماضي.



