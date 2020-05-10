رياضة | برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة في موقف صعب أمام ليفربول بسبب كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن برشلونة يفكر في الإبقاء على فيليب كوتينيو لاعب الفريق والمعار لنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة كوتينيو مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن رغبه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، في الإبقاء على كوتينيو خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سيوافق على بيع كوتينيو هذا الصيف مقابل مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ويحق لليفربول الحصول على 17 مليون جنيه إسترليني من برشلونة، حال وصول كوتينيو إلى 100 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وبالتالي فإن برشلونة مضطر للموافقة على أي عرض يأتي بخصوص كوتينيو، تجنباً لدفع هذا المبلغ لليفربول.